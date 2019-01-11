Рождение новой жизни: первая встреча мамы с долгожданным ребенком (Фото) Даже трудно представить, что испытывает мама, когда в первый раз видит своего долгожданного ребенка и на сколько она хотела появления его на свет эти долгие девять месяцев. Эти фотографии будут неким воспоминанием для тех, кто уже испытал это счастье на себе, а также для тех, кому только предстоит столкнуться с этим незабываемым событием.