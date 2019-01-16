Милый семейный фотопроект с приемной дочерью и родной (Фото) В семье Ларсонов есть две милые маленькие дочки. Одна из них – приемная. Это темнокожая девочка Семенеш из Эфиопии. А родную дочь Ларсонов зовут Хейвен.