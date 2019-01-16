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Среда, 16.01.2019
Милый семейный фотопроект с приемной дочерью и родной (Фото)
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Милый семейный фотопроект с приемной дочерью и родной (Фото)

В семье Ларсонов есть две милые маленькие дочки. Одна из них – приемная. Это темнокожая девочка Семенеш из Эфиопии. А родную дочь Ларсонов зовут Хейвен.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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12:19 Сегодня Телеграф
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