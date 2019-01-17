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Четверг, 17.01.2019
Бэби-бум уже начался: кто в 2019 году станет родителями среди звезд (Фото)
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Бэби-бум уже начался: кто в 2019 году станет родителями среди звезд (Фото)

Знаменитости сходятся, расходятся, женятся, разводятся и рожают детей. В 2019 году многие звезды ждут пополнения в своих семьях. Беби-бум продолжается, и большинство знаменитостей спешат поделиться радостными новостями. Некоторые из них ждут своего первенца, а кто-то работает над расширением своей семьи. Кто же из мировых звезд особенно удивляет, а кого из малышей мир ждет с особым нетерпением? Давайте посмотрим.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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Беременность, Родители, Звездные пары., Знаменитости, Бэби-бум, 2019.
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