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Бэби-бум уже начался: кто в 2019 году станет родителями среди звезд (Фото)
Знаменитости сходятся, расходятся, женятся, разводятся и рожают детей. В 2019 году многие звезды ждут пополнения в своих семьях. Беби-бум продолжается, и большинство знаменитостей спешат поделиться радостными новостями. Некоторые из них ждут своего первенца, а кто-то работает над расширением своей семьи. Кто же из мировых звезд особенно удивляет, а кого из малышей мир ждет с особым нетерпением? Давайте посмотрим.
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