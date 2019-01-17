Бэби-бум уже начался: кто в 2019 году станет родителями среди звезд (Фото)

Знаменитости сходятся, расходятся, женятся, разводятся и рожают детей. В 2019 году многие звезды ждут пополнения в своих семьях. Беби-бум продолжается, и большинство знаменитостей спешат поделиться радостными новостями. Некоторые из них ждут своего первенца, а кто-то работает над расширением своей семьи. Кто же из мировых звезд особенно удивляет, а кого из малышей мир ждет с особым нетерпением? Давайте посмотрим.