Теперь никуда не денутся: как в Китае придумали следить за детьми

В китайских школах в тестовом режиме начали вводить необычную школьную форму.

Уже 10 школ провинций Гуйчжоу и Гуанси-Чжуан испытали новинку. В рукава школьного пиджака вшили два датчика: GPS-навигация и сигнализация. Все это сделано для того, чтобы с детства приучить детей к дисциплине и порядку.

С помощью датчиков отслеживается местоположение ребенка, а также время, когда он заходит и выходит из здания школы. Если ученик захочет прогулять уроки, на одном из датчиков сработает сигнализация, фиксирующая факт того, что ребенок не попал в школу в отведенное время. Родителям тут же прийдет уведомление об этом. И "подсунуть" кого-то другого в своей форме вместо себя ребенку не удастся: на входах школ поставили также систему распознания лиц. Если же чадо в школе, его передвижение по ней никак не отслеживается. Китайцы считают, что такая система убережет детей от опасных ситуаций вне школы и научит быть ответственными.

Кроме вышеупомянутых функций новой школьной формы у нее есть еще две дополнительные. Первая – с помощью рукава и датчика в нем ребенок может рассчитаться за питание в столовой. Деньги на специальный школьный счет кладут родители. Чтобы оплатить еду, школьнику будет нужно подтвердить транзакцию отпечатком пальца. Другая функция костюма – будильник. Когда ученик начинает клевать носом во время уроков, срабатывает сигнал, пробуждающий его.

"Умную" форму можно легко стирать, так как датчики водонепроницаемые и устойчивы к высоким температурам.