Милый семейный фотопроект, где показано, как в реальности выглядит нелегкая жизнь матери (Фото)

Мама двоих детей и блогер Franziska Coon создает красочные фото со своими детьми. Как и любая творческая мама, она сталкивается с тем, что приходится совмещать воспитание и уход за детьми с собственными мечтами и проектами.