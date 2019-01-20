С мамой ничего не страшно (Фото)

Мама - самое главное в жизни каждого. Мама - это свет в нашей жизни. Мама - это жизнь. Мама - это любовь. Мама - это все. Мама - самый близкий человек. И пока она рядом, мы остаемся детьми, сколько бы лет нам ни было. Вот вам несколько примеров бесконечной маминой заботы, чтобы на душе стало чуточку теплее.