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С мамой ничего не страшно (Фото)
Мама - самое главное в жизни каждого. Мама - это свет в нашей жизни. Мама - это жизнь. Мама - это любовь. Мама - это все. Мама - самый близкий человек. И пока она рядом, мы остаемся детьми, сколько бы лет нам ни было. Вот вам несколько примеров бесконечной маминой заботы, чтобы на душе стало чуточку теплее.
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