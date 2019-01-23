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Среда, 23.01.2019
Как приучить детей к чтению: советы родителям
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Как приучить детей к чтению: советы родителям

Если вы хотите привить своему ребенку любовь к чтению, вам придется потратить на это много сил и терпения. Берите быка за рога, и вовлекайте малыша в бескрайний мир литературы всеми возможными способами. Не знаете с чего начать и боитесь все испортить? На помощь вам придут 10 проверенных способов, как заинтересовать вашего ребенка чтением.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Дети, Чтение, Родители, Мама, Мама и ребенок, Советы родителям, Как приучить к чтению.
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