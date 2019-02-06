Забавная "мужская" фотосессия отца недоношенного мальчика (Фото)

Сын Мэтта Мака Раян родился недоношенным. Он увидел мир на целых 9 недель раньше положенного срока. 6 недель малышу довелось провести в палате интенсивной терапии, и когда его привезли домой, он казался совсем крошечным и беспомощным. Но Мэтт решил, что нужно уже с 6 месяцев привлечь кроху к брутальным мужским делам. Конечно же, только в шуточной форме.