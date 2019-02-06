Скачать
Среда, 06.02.2019
Забавная &quot;мужская&quot; фотосессия отца недоношенного мальчика (Фото)
1 / 12

Забавная "мужская" фотосессия отца недоношенного мальчика (Фото)

Сын Мэтта Мака Раян родился недоношенным. Он увидел мир на целых 9 недель раньше положенного срока. 6 недель малышу довелось провести в палате интенсивной терапии, и когда его привезли домой, он казался совсем крошечным и беспомощным. Но Мэтт решил, что нужно уже с 6 месяцев привлечь кроху к брутальным мужским делам. Конечно же, только в шуточной форме.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Отец, Фотосессия, Райан, Сын, Недоношенный ребенок, Мэтт Мака.
22:09 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь