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Четверг, 14.02.2019
Бесполезные для ребенка вещи в первые месяцы жизни (Фото)
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Бесполезные для ребенка вещи в первые месяцы жизни (Фото)

Появление на свет ребёнка и уход за ним сопровождается кучей вопросов и проблем. Беременные женщины начинают читать всевозможную литературу и покупать такие вещи, о существовании которых даже не догадывались. А затем забивают сайты объявлений известиями о продаже очередного новомодного атрибута для детей.
pannochka.net
Фото: pixabay.com
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Дети, Ребенок, Семья, Советы, Мама, Лайфхаки.
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