Бесполезные для ребенка вещи в первые месяцы жизни (Фото) Появление на свет ребёнка и уход за ним сопровождается кучей вопросов и проблем. Беременные женщины начинают читать всевозможную литературу и покупать такие вещи, о существовании которых даже не догадывались. А затем забивают сайты объявлений известиями о продаже очередного новомодного атрибута для детей.