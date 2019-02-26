Забавная фотосессия о беременной Меган Маркл и принце Гарри (Фото) Члены королевской семьи редко публично делятся фотографиями, сделанными внутри семьи в домашней обстановке. А ведь иногда так хочется хоть немножко заглянуть в повседневную жизнь принцев и герцогинь. Фотограф Элисон Джексон дает нам возможность сделать это. Она уже много лет работает с двойниками известных людей, показывая их в простых бытовых ситуациях. И на этот раз Элисон решила представить, что делают Меган Маркл и принц Гарри, пока ждут своего первого ребенка.