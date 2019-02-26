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Среда, 27.02.2019
Забавная фотосессия о беременной Меган Маркл и принце Гарри (Фото)
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Забавная фотосессия о беременной Меган Маркл и принце Гарри (Фото)

Члены королевской семьи редко публично делятся фотографиями, сделанными внутри семьи в домашней обстановке. А ведь иногда так хочется хоть немножко заглянуть в повседневную жизнь принцев и герцогинь. Фотограф Элисон Джексон дает нам возможность сделать это. Она уже много лет работает с двойниками известных людей, показывая их в простых бытовых ситуациях. И на этот раз Элисон решила представить, что делают Меган Маркл и принц Гарри, пока ждут своего первого ребенка.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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Принц Гарри, Фотосессия, Фотопроект, Фотограф Элисон Джексон, Беременная Меган Маркл.
21:12 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф
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