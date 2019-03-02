Памятка родителям: как правильно проявлять заботу о детях (Фото) Дети очень остро нуждаются в нашей любви и заботе. Взрослые иногда считают, что раз ребенок сыт и ухожен, то забота проявлена в полной мере. На самом же деле, это только необходимый минимум. Советы, данные в этой статье помогут родителям лучше проявлять заботу.