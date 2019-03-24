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Воскресенье, 24.03.2019
"Молодые" молодожены: неоднозначная фотосессия псевдо-свадьбы (Фото)
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"Молодые" молодожены: неоднозначная фотосессия псевдо-свадьбы (Фото)

Каких только свадебных фотосессий мы уже не повидали. Но такой, которую вы увидите в этом посте - еще не было. Две мамы-фотографа решили устроить своим детям псевдо-свадебную съемку. Женихом стал 5-летний Салливан, а невестой - 3-летняя Элла. Малышей нарядили в очень красивые платье и костюм, и у них присутствовала вся атрибутика церемонии бракосочетания: кольца, букет невесты, маленькая арка с цветами и даже свадебный торт.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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Дети, Фотосессия, Молодожены, Элла, Салливан.
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