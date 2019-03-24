"Молодые" молодожены: неоднозначная фотосессия псевдо-свадьбы (Фото)

Каких только свадебных фотосессий мы уже не повидали. Но такой, которую вы увидите в этом посте - еще не было. Две мамы-фотографа решили устроить своим детям псевдо-свадебную съемку. Женихом стал 5-летний Салливан, а невестой - 3-летняя Элла. Малышей нарядили в очень красивые платье и костюм, и у них присутствовала вся атрибутика церемонии бракосочетания: кольца, букет невесты, маленькая арка с цветами и даже свадебный торт.