Как будто из сказки: папа из Швейцарии создает удивительные миры (Фото)

Очень забавные получаются у него фотографии, где главными героями выступают члены его семьи. Особенно чудесные фотографии его трех маленьких дочурок: Юна, Мила и Лу. Сначала он придумывает идею фото. Затем обрабатывает снимки. Таким образом, несколько утрированные картины показывают девочек из разных сторон.