Маленькие карапузы: малыши в фотопроекте Анне Геддес (Фото) Фотограф Анне Геддес родом из Австралии. Она является одним из самых лучших детских фотографов в мире. Ее снимки милейших малышей сияют чистотой, красотой, и говорят о том, что каждый ребенок должен быть окутан любовью и заботой. Только она умеет так нежно и непосредственно фотографировать детей.