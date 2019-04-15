Идеи сказочных презентаций блюд для детского меню от Саманты Ли (Фото)

У Саманты Ли, мамы из Малайзии, была проблема со старшей дочерью: она не хотела сама кушать. Изобретательная мама стала превращать еду на тарелке в настоящее произведение искусства, от которого ее дочь не смогла отказаться. Дети Саманты были в восторге от маминого творчества.