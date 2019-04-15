|
|
Идеи сказочных презентаций блюд для детского меню от Саманты Ли (Фото)
У Саманты Ли, мамы из Малайзии, была проблема со старшей дочерью: она не хотела сама кушать. Изобретательная мама стала превращать еду на тарелке в настоящее произведение искусства, от которого ее дочь не смогла отказаться. Дети Саманты были в восторге от маминого творчества.
Пасха 2019: Оригинальные идеи украшения праздничного кулича (Фото)
Самые забавные дорожные знаки и таблички со всего мира
Уморительные открытки с мудрым посылом
Для истинных гурманов: Интересные города, в которых можно вкусно покушать
Самые древние и самые современные протезы в истории медицинских изделий
Прикольные демотиваторы, которые не дадут грустить
Нелепые прически, за которые люди готовы выложить кругленькую сумму (Фото)
Горе-ремонтники: творения, которые не налазят на голову
Популярные звезды, которые похожи друг на друга (Фото)
Откровенные снимки знаменитых женщин ХХ века (Фото)
Прикольные картинки, которые точно поднимут вам настроение
Веселые люди, которые умеют жить против правил
Чудесные маленькие квартиры, которые превратили в роскошь (Фото)
Забавные ситуации, которые могут произойти у каждого
Красивые девушки, которые обожают рыбалку (Фото)
Прикольные демотиваторы на разные темы для отличного настроения
Взгляд в прошлое: Романтичный Париж 50-х годов (Фото)
Полезные продукты питания, улучшающие настроение
Эти дизайнеры должны были сохранить свои мысли при себе
ТОП-10 самых малопосещаемых стран мира
Волшебные птицы в объективе фотографа с Италии (Фото)
Добрый вечер, уходите: кружки для самых "желанных" гостей
Кладбище персонажей из "Игры престолов" в Австралии (Фото)
Странные и веселые азиаты, заставляющие нас смеятся и недоумевать
Полезные увлечения и хобби, избавляющие от стресса