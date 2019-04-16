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Вторник, 16.04.2019
Воплощаем мечты: Детская комната глазами маленьких художников (Фото)
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Воплощаем мечты: Детская комната глазами маленьких художников (Фото)

Студия NeoMam Studios решила черпать вдохновение из детского воображения и творчества, которое еще не ограничено рамками "удобно, красиво, модно или недорого". Исследовательская группа студии попросила 7 детей нарисовать спальню своей мечты и ответить на несколько вопросов, чтобы понять их интересы. Потом детские рисунки с помощью дизайнера интерьеров и художника компьютерной графики превратились в реальные проекты.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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Детская комната, Детские рисунки, Рисунки детской комнаты, Студия NeoMam Studios.
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