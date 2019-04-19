Что означают движения малыша и как это отражается на здоровье ребенка

С момента рождения малыш не может говорить, но уже активно старается выразить, чего ему хочется или что его тревожит. У маленького ребенка очень сильно обострены все органы чувств: осязание, зрение, слух и обоняние, поэтому каждое движение может стать реакцией на внешний или внутренний раздражитель. Голод, недомогание, температура или просто хорошее настроение и повышенная активность правильно распознать все знаки помогут несколько приемов.