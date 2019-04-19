Скачать
Пятница, 19.04.2019
Что означают движения малыша и как это отражается на здоровье ребенка
1 / 9

Что означают движения малыша и как это отражается на здоровье ребенка

С момента рождения малыш не может говорить, но уже активно старается выразить, чего ему хочется или что его тревожит. У маленького ребенка очень сильно обострены все органы чувств: осязание, зрение, слух и обоняние, поэтому каждое движение может стать реакцией на внешний или внутренний раздражитель. Голод, недомогание, температура или просто хорошее настроение и повышенная активность правильно распознать все знаки помогут несколько приемов.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Советы родителям, Профилактика болезней, Что говорят движения малыша, Здоровый малыш.
11:08 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь