Выборы Президента 2019: второй тур
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Воскресенье, 21.04.2019
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Самостоятельный ребенок: Как повысить мотивацию подрастающему поколению

Самостоятельный ребенок: Как повысить мотивацию подрастающему поколению
11:12 Сегодня Телеграф ihappymama.ru Фото: pixabay.com

Как бы хотелось родителям, чтобы дети выполняли все, о чем они их просят.

Но в этом и кроется главная ошибка. Если мы хотим, чтобы ребенок что-то сделал, помог нам или, наконец, продолжил свои занятия по английскому, то одного нашего желания мало. Очень важно, чтобы и сам ребенок также к этому стремился, имел личную мотивацию. Это развить намного сложнее, чем просто заставить его следовать родительскому требованию, но зато намного эффективнее в перспективе.

Внутренняя мотивация нужна ребенку и в выполнении бытовых обязанностей (мытье посуды, в принципе, мало кого вдохновляет, но зато из чистой посуды куда приятней есть), и тогда, когда дело касается серьезных вещей вроде учебы, спорта, здоровья.

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При этом вполне естественно, если дети с нами не соглашаются. Они должны искать свой путь, а не следовать только нашим указаниям и желаниям. Иногда за отсутствие мотивации у ребенка мы принимаем то, что он просто считает это родительской, а не своей потребностью. И родительская мудрость как раз и заключается в том, чтобы отделить важное от второстепенного, где-то настоять на своем, а где-то пойти на уступки.

3 простых шага, которые помогут мотивировать ребенка на успех

Позволить ребенку быть самостоятельным. Если только вы знаете, как вашему ребенку будет лучше, не прислушиваетесь к пожеланиям ребенка и его мнению, то это самый верный способ убить любую внутреннюю мотивацию для личного развития. Разве что кроме как действовать вопреки вам. Когда мы даем ребенку возможность быть в чем-то самостоятельным, значит, мы показываем ему и свое доверие, и даем возможность нести ответственность за принятие своих решений.

Самим показывать пример. Нередко мы хотим от детей того, чего сами не умеем или чем не обладаем. К сожалению, даже если вы действуете из лучших побуждений, дети видят это несоответствие. Поэтому не стоит забывать, что дети берут, прежде всего, пример с родителей.

Детство - беззаботная пора: детки, которые намного успешнее взрослых

Любить и принимать своего ребенка таким, какой он есть. Любовь родителей не должна зависеть от успехов или неудач ребенка, она не должна стремиться его переделать. Зато она может поддержать, вдохновить и помочь выявить сильные качества ребенка, чтобы развивать их.

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Советы родителям, Мотивация у детей, Как повысить мотивацию у ребенка, Самостоятельные дети.
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