Рекомендации по физической активности и сну для детей младше пяти лет

Смотреть видеоролики и играть перед экранами гаджетов могут только дети от двух лет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала обновленные рекомендации по физической активности и сну для детей в возрасте до пяти лет. Как считают специалисты, проводить время за экранами гаджетов — смотреть видеоролики, играть в игры — можно только после того, как ребенку исполнилось два года. Однако даже тогда этому следует уделять не более часа в день. Остальное время рекомендуется потратить на чтение книг с детьми или рассказывание историй.

"Добиться здоровья для всех — значит, делать то, что лучше для здоровья, с самого начала жизни. Раннее детство — период быстрого развития и время, когда модели семейного образа жизни могут быть адаптированы для улучшения здоровья", — говорит генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос Адханом Гебреесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus).

Группа экспертов ВОЗ при составлении рекомендаций оценивала влияние на маленьких детей малого количество сна и времени, которое те проводили либо перед экранами различных гаджетов, либо сидя на стульчиках и в колясках. Специалисты также рассмотрели данные о преимуществах повышения уровня физической активности ребенка.

По их словам, повышение физической активности, сокращение количества времени в сидячем положении и обеспечение качественного сна у маленьких детей улучшат их физическое и психическое здоровье, поспособствуют хорошему самочувствию, а также помогут предотвратить ожирение в детстве и связанные с ним заболевания в более позднем возрасте. Невыполнение этих рекомендаций по физической активности считается причиной более пяти миллионов смертей во всем мире ежегодно и для людей всех возрастов. Сегодня более 23 процентов взрослых и 80 процентов подростков ведут недостаточно активный образ жизни. При этом важно сформировать подобную привычку именно в раннем возрасте, так как это сильно поможет в дальнейшем.

Эксперты разделили свои рекомендации на три группы: для детей младше года, от года до двух лет и от трех до четырех лет. Младенцы в возрасте до трех месяцев должны спать по 14-17 часов в день, а с четырех до 11 месяцев — по 12-16 часов, включая дневной сон. Специалисты не рекомендуют детям проводить время за экранами гаджетов. Вместе с тем время, проведенное в колясках или на стульчиках, то есть нахождение в зафиксированном положении, лучше сократить до часа в день. Взамен этого желательно поддерживать физическую активность ребенка, особенно с помощью различных игр на полу: младенцы должны двигаться несколько раз в день, в том числе ползать или лежать на животе не менее получаса.

Дети от одного до двух лет должны проводить не менее 180 минут, выполняя различные виды физических нагрузок с любой интенсивностью — чем больше, тем лучше. Не рекомендуется сковывать их в движениях во время пеленания и кормления более чем на час за один раз. Двухлетним детям можно проводить за экранами гаджетов не более часа в день, годовалым заниматься этим вовсе не рекомендуется. Спать в этом возрасте они должны от 11 до 14 часов, включая дневной сон, с регулярным временем пробуждения. Для детей трех-четырех лет рекомендации по физической активности остаются теми же, разница лишь в том, что проводить время у экранов различных устройств им допускается не более часа в сутки, а спать они должны от 10 до 13 часов.