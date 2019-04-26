Скачать
Пятница, 26.04.2019
Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
Неизвестные надругались над руинами синагоги "Золотая Роза"
Неизвестные надругались над руинами синагоги "Золотая Роза"
Виталий Кличко о бое Усик - Такам (Видео)
Виталий Кличко о бое Усик - Такам (Видео)
Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется

Рекомендации по физической активности и сну для детей младше пяти лет

Рекомендации по физической активности и сну для детей младше пяти лет
03:18 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Смотреть видеоролики и играть перед экранами гаджетов могут только дети от двух лет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала обновленные рекомендации по физической активности и сну для детей в возрасте до пяти лет. Как считают специалисты, проводить время за экранами гаджетов — смотреть видеоролики, играть в игры — можно только после того, как ребенку исполнилось два года. Однако даже тогда этому следует уделять не более часа в день. Остальное время рекомендуется потратить на чтение книг с детьми или рассказывание историй.

"Добиться здоровья для всех — значит, делать то, что лучше для здоровья, с самого начала жизни. Раннее детство — период быстрого развития и время, когда модели семейного образа жизни могут быть адаптированы для улучшения здоровья", — говорит генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос Адханом Гебреесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus).

Группа экспертов ВОЗ при составлении рекомендаций оценивала влияние на маленьких детей малого количество сна и времени, которое те проводили либо перед экранами различных гаджетов, либо сидя на стульчиках и в колясках. Специалисты также рассмотрели данные о преимуществах повышения уровня физической активности ребенка.

По их словам, повышение физической активности, сокращение количества времени в сидячем положении и обеспечение качественного сна у маленьких детей улучшат их физическое и психическое здоровье, поспособствуют хорошему самочувствию, а также помогут предотвратить ожирение в детстве и связанные с ним заболевания в более позднем возрасте. Невыполнение этих рекомендаций по физической активности считается причиной более пяти миллионов смертей во всем мире ежегодно и для людей всех возрастов. Сегодня более 23 процентов взрослых и 80 процентов подростков ведут недостаточно активный образ жизни. При этом важно сформировать подобную привычку именно в раннем возрасте, так как это сильно поможет в дальнейшем.

Эксперты разделили свои рекомендации на три группы: для детей младше года, от года до двух лет и от трех до четырех лет. Младенцы в возрасте до трех месяцев должны спать по 14-17 часов в день, а с четырех до 11 месяцев — по 12-16 часов, включая дневной сон. Специалисты не рекомендуют детям проводить время за экранами гаджетов. Вместе с тем время, проведенное в колясках или на стульчиках, то есть нахождение в зафиксированном положении, лучше сократить до часа в день. Взамен этого желательно поддерживать физическую активность ребенка, особенно с помощью различных игр на полу: младенцы должны двигаться несколько раз в день, в том числе ползать или лежать на животе не менее получаса.

Мамам в помощь: полезные пособия по воспитанию детей

Дети от одного до двух лет должны проводить не менее 180 минут, выполняя различные виды физических нагрузок с любой интенсивностью — чем больше, тем лучше. Не рекомендуется сковывать их в движениях во время пеленания и кормления более чем на час за один раз. Двухлетним детям можно проводить за экранами гаджетов не более часа в день, годовалым заниматься этим вовсе не рекомендуется. Спать в этом возрасте они должны от 11 до 14 часов, включая дневной сон, с регулярным временем пробуждения. Для детей трех-четырех лет рекомендации по физической активности остаются теми же, разница лишь в том, что проводить время у экранов различных устройств им допускается не более часа в сутки, а спать они должны от 10 до 13 часов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Сон, Возраст, Активность, Пять лет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
02 Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии
03 Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
04 Команда Зеленского готовит законопроект по возвращению статьи за незаконное обогащение
05 Привычки, от которых страдают почки человека
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Грецию всколыхнуло землетрясение
Грецию всколыхнуло землетрясение
Суд изменил меру пресечения соратнику Медведчука Лесику
Суд изменил меру пресечения соратнику Медведчука Лесику
Для Нотр-Дама на 3D-принтере напечатали горгулию
Для Нотр-Дама на 3D-принтере напечатали горгулию
Как сохранить зрение: ежедневные привычки, которые в этом помогут
Как сохранить зрение: ежедневные привычки, которые в этом помогут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь