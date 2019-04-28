С какого возраста нужно водить ребенка в детский сад

Вокруг детского сада разгораются нешуточные взрослые споры.

Вокруг детского сада разгораются нешуточные взрослые споры. У многих родителей возникают проблемы с адаптацией ребенка в дошкольном заведении, проблемы с социализацией ребенка и даже бытовые неурядицы, вроде бесконечных денежных сборов. Но ходить-то надо! По крайней мере, так воскликнут бабушки и дедушки. Как ребенок чему-нибудь научится без дисциплины, коллектива и утренников? Отвечает на этот вопрос психолог Анна Быкова.

В дошкольном возрасте дети прежде всего нуждаются в родителям, поэтому для мамы главное, чтобы ребенок чувствовал себя в саду комфортно. Тогда спокойно можно пойти на работу, зная, что твой ребенок не убивается плачем или не сидит тихонько в уголке в ожидании, когда его заберут родители.

Впрочем, детский сад вовсе не так ужасен и действительно может принести пользу ребенку. Только ребенок должен быть к нему готов. Психолог и писатель Анна Быкова о том, для чего нужен детский сад и какой возраст можно считать оптимальным для посещения дошкольного учреждения.

Когда ребенка можно отдавать в детский сад

В первую очередь детский сад нужен родителям, а не детям. Исторически так сложилось, что детские сады создавались для возможности родителей выходить на работу. Мамы объединились, одна сидела с детьми, а другие работали. Потом это стало не просто объединение мам, которые по очереди ходят на работу, а именно специализированным учреждением. И детские сады выполняли свои функции: присмотр за ребенком, пока родители работают. Это уже потом придумали, что детский сад – это и социализация, и развитие, и обучение.

Но изначально – это возможность родителям ходить на работу. И если у родителей такой необходимости нет, то получается очень искаженная адаптация: мама приводит ребенка в детский сад, ребенок плачет, мама плачет, потому что мама хотела посидеть с ребенком дома, но есть общественное мнение, есть бабушки со стереотипами о том, что ребенку обязательно нужен детский сад, и в итоге ребенок плачет в садике, мама плачет дома. Не надо так. Легче адаптируются те дети, в семье которых есть осознанная потребность в посещении садика. Мама спокойна, и ребенок спокоен.

Если мы говорим о необходимости родителям выйти на работу, тогда да, без вариантов. Если такой необходимости нет и садик рассматривается как место социализации ребенка, то это нужно сделать тогда, когда ребенок сам потянется к детям. У разных детей этот возраст по-разному наступает. У меня была на консультации женщина, у которой девочка сама хотела в детский сад. При этом девочке и трех лет не было, но она очень тянулась к детям, жаждала общения с ними. Девочка расстраивалась каждый раз, когда они с мамой уходили домой с детской площадки: "А как же мои друзья, я их никогда не увижу?" Вот для нее детский садик был очень хорошим выходом, потому что там были друзья, которых каждый день можно видеть.

Ещё я знала одного мальчика, который так хотел в садик, что проходя мимо, непременно замирал у забора. С завистью смотрел через ограждение на гуляющих на участке детей. Однажды спросил у мамы: "А меня почему в садик не берут? Я что, плохой?" После этого его мама стала в садик устраивать, хотя планировала сидеть с ним дома до школы. А бывают дети, которым коллектив и в четыре года не нужен. Они такие интроверты интровертные, им хорошо играть с самим собой, они прекрасно придумываю себе игры, и коллектив детей им не нужен. Поэтому, если есть возможность, то нужно ориентироваться на ребенка и вести его в сад тогда, когда ему станет интересней со сверстниками, чем с мамой или бабушкой.