Приятного аппетита: как питаются дети на завтрак в разных странах мира (Фото)

Завтрак считается самым важным приемом пищи. Во многих странах это не только банальная овсяная каша или хлопья с молоком. Фотограф Ханна Уитакер посетила семьи, проживающие в разных уголках нашей планеты и сфотографировала детей за завтраком. Итак, что же едят за завтраком дети в разных странах мира? Давайте посмотрим.