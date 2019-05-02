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Воскресенье, 05.05.2019
Приятного аппетита: как питаются дети на завтрак в разных странах мира (Фото)
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Приятного аппетита: как питаются дети на завтрак в разных странах мира (Фото)

Завтрак считается самым важным приемом пищи. Во многих странах это не только банальная овсяная каша или хлопья с молоком. Фотограф Ханна Уитакер посетила семьи, проживающие в разных уголках нашей планеты и сфотографировала детей за завтраком. Итак, что же едят за завтраком дети в разных странах мира? Давайте посмотрим.
wuzzup.ru
Фото: pixabay
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Питание, Дети, Еда, мир, Страны.
21:08 Чт, 2 Май 2019 Телеграф
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