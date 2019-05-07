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Ночные смены опасны для беременных

Ночные смены опасны для беременных
22:04 Вт, 7 Май 2019 Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Более двух ночных смен в неделю существенно повышают риск выкидыша. Особенно высока эта опасность после восьмой недели беременности.

Две и более ночных смены в неделю увеличивают риск выкидыша у беременных, как показало исследование датских ученых с участием почти 23 000 будущих матерей. Авторы исследования тщательно наблюдали за графиком работы и госпитализациями в связи с выкидышем. Особенно выраженной данная связь была после 8-й недели беременности, когда две и более ночных смены в неделю увеличивали вероятность прекращения беременности на 32%. Отметим, что данное исследование было чисто наблюдательным, оно не доказало наличия причины и следствия.

Однако существует теория о том, что искусственное освещение по ночам отрицательно воздействует на внутренние циркадные ритмы тела и приводит к нарушению выработки гормона мелатонина. А он чрезвычайно важен для поддержания здоровой беременности. Ранее другая группа ученых доказала, что работа в ночную смену связана с повышенным риском опухолевых заболеваний.

Появляются исследования и о том, что нарушения циркадных ритмов тела, связанные с ночными сменами, грозят человеку сердечно-сосудистыми недугами и некоторыми другими проблемами.

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Все дело в том, что наш организм предназначен для функционирования по естественному графику смены дня и ночи, то есть для сна в ночное темное время и бодрствования в светлое время. Когда же по внутренним циркадным ритмам организм должен спать, а в реальности он бодрствует, подвергаясь воздействию яркого искусственного освещения, то это негативно влияет на многие физиологические процессы.

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Ребенок, Беременность, Рождение ребенка, Ночные смены, Женское здоровье.
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