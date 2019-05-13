Как предостеречь ребенка от курения Многие слишком небрежно относятся к подростковому курению, полагая, что это временный и глупый каприз, который пройдет сам по себе. Но расспросите взрослых курильщиков с внушительным стажем и многие скажут, что они начали курить еще будучи подростками. А еще лучше заранее обсудить с ребенком все риски курения и избегать проблем, от которых возникает желание закурить.