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Четверг, 23.05.2019
Советы для родителей: вещи, которые нельзя запрещать ребенку
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Советы для родителей: вещи, которые нельзя запрещать ребенку

В семьях, где есть маленькие дети, папы и мамы обычно по десять раз в день восклицают: "Это нельзя!", "Так больше не делай!", "Я запрещаю". Родители не задумываются над тем, что постоянные запреты тормозят развитие ребенка, делают его неуверенным и даже несчастным. Понятно, что определенные запреты должны существовать, и все же есть вещи, которые ни в коем случае нельзя запрещать маленьким детям.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Дети, Советы, Воспитание ребенка, Развитие ребенка, Родители и дети, Советы для родителей, Нельзя запрещать.
15:14 Ср, 22 Май 2019 Телеграф
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