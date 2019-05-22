|
|
Советы для родителей: вещи, которые нельзя запрещать ребенку
В семьях, где есть маленькие дети, папы и мамы обычно по десять раз в день восклицают: "Это нельзя!", "Так больше не делай!", "Я запрещаю". Родители не задумываются над тем, что постоянные запреты тормозят развитие ребенка, делают его неуверенным и даже несчастным. Понятно, что определенные запреты должны существовать, и все же есть вещи, которые ни в коем случае нельзя запрещать маленьким детям.
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Мир глазами близоруких: необычные картины Филипа Барлоу (Фото)
Как выглядит недельный рацион семьи в разных странах мира (Фото)
Креативность этих дизайнеров просто зашкаливает
Друзья человека и ценные сотрудники: Песики, которые знают как заработать на косточку
Полезная специя: 7 лечебных свойств корицы
Для кого-то просто тень, а для кого-то повод повеселиться
Необычные блюда испанской кухни, которые вы точно заходите попробовать
Необычные факты о Исландии или как заочно познакомится со страной льдов
Не надо стеснятся: знаменитые мужчины в платьях
Татуировки по мотивам любимых фильмов и мультиков
А вот так выглядят обычные будние дни в Австралии - ничего особенного!
Полезные советы: необходимые вещи для здоровья женщины
Toyota Century: история самого роскошного автомобиля Японии
Новый тренд весна-лето 2019: минималистичные татуировки на лице
Топ-10 лучших книг для чтения на пляже
"7 дней мусора" или наглядная демонстрация кризиса экологии
Прически 2019: самые популярные укладки на лето (Фото)
Лучшие моменты из выступления Оксаны Оробец на Arnold Classic (Фото)
Маникюр 2019: идеи космического маникюра (Фото)
Интересные факты о фильме "Рэмбо: Первая кровь"
Методы альтернативных путешествий в космос
Подборка веселых картинок для хорошего настроения
Красивые кадры природных пейзажей от Даниэля Эверта (Фото)
Кризис и безработица: повседневная жизнь в Венесуэле (Фото)