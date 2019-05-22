Советы для родителей: вещи, которые нельзя запрещать ребенку

В семьях, где есть маленькие дети, папы и мамы обычно по десять раз в день восклицают: "Это нельзя!", "Так больше не делай!", "Я запрещаю". Родители не задумываются над тем, что постоянные запреты тормозят развитие ребенка, делают его неуверенным и даже несчастным. Понятно, что определенные запреты должны существовать, и все же есть вещи, которые ни в коем случае нельзя запрещать маленьким детям.