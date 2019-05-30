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Четверг, 30.05.2019
Ребенок и гаджеты: разрешать или запрещать
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Ребенок и гаджеты: разрешать или запрещать

Из года в год эта цифра растет, а здоровье наших детей ухудшается. Что делать? Телевизор, планшет, компьютер, игровая приставка, смартфон – эти гаджеты "украли" у нас детей в свой цифровой мир. Не без нашего содействия.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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