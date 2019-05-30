Ребенок и гаджеты: разрешать или запрещать Из года в год эта цифра растет, а здоровье наших детей ухудшается. Что делать? Телевизор, планшет, компьютер, игровая приставка, смартфон – эти гаджеты "украли" у нас детей в свой цифровой мир. Не без нашего содействия.