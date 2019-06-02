Дневной сон улучшает настроение ребенка и повышает показатели успеваемости

Ученые из Пенсильванского университета (США) провели исследование, в котором участвовало чуть больше трех тысяч школьников из Китая.

Они проследили за связью между дневным сном и состоянием ребенка, физическим и психологическим, и заметили, что дети, которые спали днем, имели более высокие показатели. Работа опубликована в журнале Sleep.

Несмотря на то что мы не до конца понимаем необходимость организма во сне, несомненно, что сон - важная часть жизнедеятельности, и даже небольшой недосып способен негативно сказаться на работоспособности человека. В детском возрасте сон особенно необходим. Американские ученые в масштабном исследовании показали, что существует также ассоциация между дневным сном и успеваемостью.

Исследование удалось благодаря китайской программе Jintan Child Cohort Study, которая с 2004 года отбирает детей школьного возраста для отслеживания различных тенденций на большой социальной выборке. В этом исследовании участвовало 3819 школьников, но до конца эксперимента дошло 2928 детей. Их возраст варьировался от 10 до 12 лет. Учеников разделили на четыре группы: в первой дети не спали днем, во второй спали от одного до двух раз в неделю, в третьей - от трех до четырех, в четвертой - от пяти до семи раз в неделю. Продолжительность сна - от одного до полутора часов. Наблюдения проводились на протяжении двух лет. Стоит также отметить, что в Китае дневной сон в начальной и средней школе - норма.

Для контроля результатов авторы выбрали несколько показателей. Во-первых, они следили за тем, сколько ребенок спит днем и ночью. Во-вторых, отслеживались физические показатели, такие как индекс массы тела (ИМТ) и уровень глюкозы. В-третьих, ученые опрашивали детей, с помощью анкеты определяя субъективный уровень счастья. В-четвертых, учителя предоставляли информацию об успеваемости каждого ученика. Затем специалисты сопоставляли показатели сна с остальными данными.

Графики, демонстрирующие корреляцию между количеством дневного сна и другими данными

Результаты показали, что дневной сон ассоциировался с более высоким уровнем счастья, самоконтроля и успеваемости. Дети, которые спали три или более раз в неделю, ко второму году эксперимента повысили оценки на 7,6 процента. При этом значительных изменений в ИМТ не наблюдалось.

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