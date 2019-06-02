Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Непогода в Украине: без света остаются 184 населенных пункта
Непогода в Украине: без света остаются 184 населенных пункта
Американский сенатор поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Американский сенатор поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
"МастерШеф.Профессионалы": смотреть финал онлайн (Видео)
"МастерШеф.Профессионалы": смотреть финал онлайн (Видео)

Дневной сон улучшает настроение ребенка и повышает показатели успеваемости

Дневной сон улучшает настроение ребенка и повышает показатели успеваемости
10:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Ученые из Пенсильванского университета (США) провели исследование, в котором участвовало чуть больше трех тысяч школьников из Китая.

Они проследили за связью между дневным сном и состоянием ребенка, физическим и психологическим, и заметили, что дети, которые спали днем, имели более высокие показатели. Работа опубликована в журнале Sleep.

Несмотря на то что мы не до конца понимаем необходимость организма во сне, несомненно, что сон - важная часть жизнедеятельности, и даже небольшой недосып способен негативно сказаться на работоспособности человека. В детском возрасте сон особенно необходим. Американские ученые в масштабном исследовании показали, что существует также ассоциация между дневным сном и успеваемостью.

Простые жизненные истины, которым нас могут научить дети

Исследование удалось благодаря китайской программе Jintan Child Cohort Study, которая с 2004 года отбирает детей школьного возраста для отслеживания различных тенденций на большой социальной выборке. В этом исследовании участвовало 3819 школьников, но до конца эксперимента дошло 2928 детей. Их возраст варьировался от 10 до 12 лет. Учеников разделили на четыре группы: в первой дети не спали днем, во второй спали от одного до двух раз в неделю, в третьей - от трех до четырех, в четвертой - от пяти до семи раз в неделю. Продолжительность сна - от одного до полутора часов. Наблюдения проводились на протяжении двух лет. Стоит также отметить, что в Китае дневной сон в начальной и средней школе - норма.

Для контроля результатов авторы выбрали несколько показателей. Во-первых, они следили за тем, сколько ребенок спит днем и ночью. Во-вторых, отслеживались физические показатели, такие как индекс массы тела (ИМТ) и уровень глюкозы. В-третьих, ученые опрашивали детей, с помощью анкеты определяя субъективный уровень счастья. В-четвертых, учителя предоставляли информацию об успеваемости каждого ученика. Затем специалисты сопоставляли показатели сна с остальными данными.

Графики, демонстрирующие корреляцию между количеством дневного сна и другими данными

Результаты показали, что дневной сон ассоциировался с более высоким уровнем счастья, самоконтроля и успеваемости. Дети, которые спали три или более раз в неделю, ко второму году эксперимента повысили оценки на 7,6 процента. При этом значительных изменений в ИМТ не наблюдалось.

Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона провели несколько экспериментов с дрозофилами (Drosophila melanogaster) и показали, что этим насекомым не нужен сон для нормального функционирования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребенок, Сон, Наука, Настроение, Учеба, Успеваемость.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 2 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Саакашвили с Кличко осмотрели новый мост: Ну реально круто
03 Матиос заявил, что останется на своей должности
04 Джошуа - Руис. Видео нокаута
05 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Ливни, град и жара до +32°: какой будет первая неделя лета
Ливни, град и жара до +32°: какой будет первая неделя лета
Матиос заявил, что останется на своей должности
Матиос заявил, что останется на своей должности
Comic Con в Киеве: как прошел первый день фестиваля комикс-культуры
Comic Con в Киеве: как прошел первый день фестиваля комикс-культуры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь