Факты о детях с психическими расстройствами, которые нужно знать каждому родителю

Таким детям и их семьям очень непросто адаптироваться к обычному ритму жизни.

И не последнюю роль в этом играет незнание окружающих об их особенностях.

Психическое здоровье - важное и одновременно очень хрупкое условия для нашей полноценной жизни. Но многие почему-то уверены, что детей это не касается. Что все их проблемы можно исправить наказанием, правильным воспитанием и даже диетой. Но для ребенка с психическим заболеванием такое отношение может быть губительным.

О том, как сложно быть таким ребенком и что испытывают его родители рассказала Джейми Ингледью. Как маме дочери с психическим расстройством, ей бы хотелось, чтобы окружающие знали эти 10 факторов о таких детях.

"Нормальные": Чего мы не знаем о детях с психическими расстройствами

1. Проблема не в том, что мы или наши дети недостаточно стараемся

Изо дня в день наши дети борются с такими трудностями, которые сложно даже представить, и это очень изнуряет. Им сложно постоянно поддерживать правильный настрой в школе, они все время пытаются компенсировать свое заболевание и казаться "нормальными". И когда они приходят домой, у них просто уже нет сил. И они могут сорваться.

2. Мы уже попробовали все возможное

Пожалуйста, не говорите нам "нужно просто сделать вот это" и "вашему ребенку нужно всего лишь попробовать то-то". Думаете, мы еще не перепробовали все на свете? Мы рассмотрели все возможные варианты и постоянно думаем о том, что наш ребенок живет не так, как ему хотелось бы, и ищем любую возможность это исправить.

А еще нам часто не доверяют учителя, врачи, завучи. Нам приходится бороться за каждую справку, страховку, абсолютно за все.

3. Мы постоянно мучаемся, когда отдаем ребенка на лечение

Ни один родитель не может относиться легко к решению посадить своего ребенка на препараты, особенно на стимуляторы, которые, по сути, являются регулирующими веществами. Мы делаем это не для того, чтобы найти "простой способ". Каждый месяц откладывать деньги, ходить в аптеку и заставлять своего ребенка глотать таблетки совсем не просто. Мы много советовались с педагогами и врачами, делали миллион анализов, заполняли всевозможные бланки и все равно не спим ночами, сомневаясь, правильно ли мы поступили.

4. К поступкам наших детей не всегда применима причинно-следственная связь

Ребенок с расстройством аутического спектра не обязательно будет есть, если он проголодался. Ребенок с тревожным расстройством может и не научиться на своей ошибке, если забыл взять тетрадь в школу. Вместо этого он, скорее всего, почувствует себя еще неувереннее и просто сдастся, карая себя за неудачи.

5. С нашими детьми не работает авторитарный подход

Попытки воспитывать ребенка в подобном духе приведут к повышению тревожности, замкнутости и срыву. Выстраивать границы очень важно, но ожидать, что дети изменят свое поведение просто потому что мы посадим их под домашний арест - значит абсолютно не понимать суть проблемы.

6. Мы проводим часы за часами в бесконечном обучении и тренировках, хоть со стороны это и не заметно

Очень много усилий уходит на то, чтобы натренировать мозг ребенка справляться с его состояниями. Это могут быть сеансы когнитивной терапии и попытки научить его переживать приступы тревожности и депрессивные эпизоды.

7. Если мы опаздываем или пропускаем встречу, то не потому что мы не организованы или не уважаем ваше время

Скорее всего, это происходит потому что мы не можем заставить своего ребенка выйти из комнаты или пойти в душ и одеться. Мы можем потратить полчаса на то, чтобы вывести его из состояния панической атаки, а после этого нам нужно самим 5 минут на то, чтобы поплакать в машине и потом привести себя в порядок. Иногда мы не идем на мероприятие просто потому что это требует усилий, а мы и так уже на грани. Но мы не хотим вас игнорировать.

8. Это никогда не кончится

Мы не можем взять и нанять няню, отдать ребенка в лагерь, записать на кружок или дать ему больше свободы в подростковом возрасте. Это не прекращается и мы просто постоянно ждем, когда же случится очередной срыв.

9. Нам очень одиноко

Нам сложно говорить с другими родителями о наших детях и их достижениях. "Фамилия вашего ребенка появилась на доске почета? Здорово, а мой просто не убил себя. Ура!" - так себе диалог.

10. Наших детей часто отвергают и им сложно заводить друзей

И это разбивает нам сердце.

Поэтому пожалуйста, когда осуждающий голос в голове начинает говорить вам, что родители в наши дни не умеют следить за своими детьми, - просто остановитесь и подумайте. Пусть более добрый голос напомнит вам, что вы не знаете, что происходит в жизни других людей и с чем им приходится бороться. Возможно, они делают все возможное.