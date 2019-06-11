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Вторник, 11.06.2019
Космический детский фотопроект в работах Аарона Шелдона (Фото)
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Космический детский фотопроект в работах Аарона Шелдона (Фото)

Первые годы своей жизни наши дети познают и изучают мир. И то, что мы с вами воспринимаем, как обычные вещи, для них - чудесный новый опыт. Один любящий папа и профессиональный фотограф Аарон Шелдон однажды обратил внимание на то, как его 4-летний сын восхищался обычной поездкой на автобусе.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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Космонавт, Профессиональный фотограф, Детский фотопроект, Аарон Шелдон.
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