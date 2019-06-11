Космический детский фотопроект в работах Аарона Шелдона (Фото) Первые годы своей жизни наши дети познают и изучают мир. И то, что мы с вами воспринимаем, как обычные вещи, для них - чудесный новый опыт. Один любящий папа и профессиональный фотограф Аарон Шелдон однажды обратил внимание на то, как его 4-летний сын восхищался обычной поездкой на автобусе.