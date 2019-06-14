Самые популярные способы наказания ребенка: что об этом думают психологи

Когда ребенок мирно лежит в коляске, вопрос наказаний не поднимается. Но малыш растет и порой нарушает правила. Как его наказывать? Из статьи вы узнаете о 7 самых популярных способах наказания. А также преимущества и недостатки каждого из них.