Самый дорогой человек: роль отца в жизни дочери Отношения отца и дочери совершенно особенны. И если девочке повезло иметь теплые отношения с папой, во взрослой жизни она будет с нежностью вспоминать сказки перед сном, совместные походы в парк и все остальные милые вещи, которые делал для нее отец. Но отношения с папой накладывают отпечаток и на взрослую жизнь девушки. Ведь они влияют на ее будущие отношения с противоположным полом. Так плохие отношения с отцом могут вести к заниженной самооценке дочери. Итак, что же должен делать отец, чтобы его дочь выросла уверенной в себе, самостоятельной женщиной и не имела проблем в общении с противоположным полом?