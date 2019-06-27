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Четверг, 27.06.2019
Что едят дети со всего мира: интересный проект фотографа Грегга Сегала (Фото)
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Что едят дети со всего мира: интересный проект фотографа Грегга Сегала (Фото)

Грегг Сегал — фотограф, который путешествовал по всему миру и делал снимки детей разных культур и их еду. Композиции фото такие: дети в центре яркого цветного фона сидят или лежат в окружении еды, которую они съедают за неделю, а съемка идет сверху. Фотограф катался по миру три года и посетил девять стран и различные их регионы, записывая всё в свою книгу "Daily Bread: What Kids Eat Around the World".
Фото: wuzzup.ru
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Дети, Ребенок, Еда, Снимки, Фотограф, Грегг Сегал.
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