Что едят дети со всего мира: интересный проект фотографа Грегга Сегала (Фото)

Грегг Сегал — фотограф, который путешествовал по всему миру и делал снимки детей разных культур и их еду. Композиции фото такие: дети в центре яркого цветного фона сидят или лежат в окружении еды, которую они съедают за неделю, а съемка идет сверху. Фотограф катался по миру три года и посетил девять стран и различные их регионы, записывая всё в свою книгу "Daily Bread: What Kids Eat Around the World".