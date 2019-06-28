Убаюкали: трогательные снимки новорожденных малышек

Фотограф Трейси Рейвер снимает в своей студии прекрасные моменты сна малышей до 1 месяца. Трейси называет свою работу мечтой и сплошным удовольствием. Проводя бесчисленные часы в студии с сытыми и мирно спящими крохами и их родителями, фотограф получает невероятное удовольствие и заряд положительных эмоций. Представленные ниже снимки спящих малышей из двух изданий: "Сладкие сны" и "Спящие красавицы".