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Пятница, 28.06.2019
Убаюкали: трогательные снимки новорожденных малышек
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Убаюкали: трогательные снимки новорожденных малышек

Фотограф Трейси Рейвер снимает в своей студии прекрасные моменты сна малышей до 1 месяца. Трейси называет свою работу мечтой и сплошным удовольствием. Проводя бесчисленные часы в студии с сытыми и мирно спящими крохами и их родителями, фотограф получает невероятное удовольствие и заряд положительных эмоций. Представленные ниже снимки спящих малышей из двух изданий: "Сладкие сны" и "Спящие красавицы".
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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Дети, Фотосессия, Трейси Рейвер, Новорожденные.
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