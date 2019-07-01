На заметку родителям: учим ребенка справляться с конфликтами

1 Всегда помни о своих правах Некоторые дети уверены, что прав тот, кто сильнее. Запугивания и применение физической силы – обычная практика среди воспитанников детских садов и школьников. Но ребенок должен понимать, что никто не имеет права унижать, оскорблять, дразнить его, а также причинять боль. Точно так же, как и он сам — по отношению к другим.

2 Уважай собственное мнение Дети очень доверчивы – они принимают за чистую монету все, что говорят взрослые, а потом эту же модель применяют в общении со сверстниками. Как и в обычном обществе, среди них есть ведущие и ведомые. Если первые всегда уверены в своей правоте, то вторые предпочитают соглашаться и подчиняться. Чтобы научить ребенка отстаивать свое мнение, уже с раннего возраста стоит приобщать его к обсуждению различных вопросов, создавать видимость того, что с ним советуются.

3 Не бойся сказать «нет» Малышу важно понимать, что у него есть выбор. Если он не хочет участвовать в чем-то, что считает неправильным или пугающим, он не должен идти на поводу у более сильных детей. Когда он верен своим убеждениям и твердо обозначает свою позицию, окружающие невольно начинают уважать его мнение.

4 Попросить о помощи – не стыдно Когда ребенок чувствует, что ситуация выходит из-под его контроля, он может испугаться, смутиться, почувствовать необходимость уступить, смириться. Ему важно понимать, что в окружении есть люди, к которым можно обратиться за советом или помощью – воспитатели, учителя, родители.

5 Не потакай тем, кто дразнится Давать друг другу прозвища вполне нормально в том случае, если они ласковые или шуточные. Впрочем, это более уместно в отношениях с близкими, например, в кругу семьи. Дети часто бывают жестокими и придумывают даже не прозвища, а обидные клички. Ребенку стоит объяснить, что он должен откликаться только на собственное имя, все, что ему самому не нравится, можно игнорировать.

6 Вместо драки будь последовательным Драка – самый плохой путь разрешения конфликта, который только можно придумать. Постарайтесь научить ребенка трехступенчатой системе противостояния ему. На первой ступени стоит обратить внимание обидчика на то, что он сделал неприятно и больно, а также спросить, почему он так поступил. Если тот продолжает в том же духе, нужно пригрозить наказанием (ответным таким же действием или обращением к взрослым). Наконец, если это также не подействует, на третьей ступени угроза должна быть реализована. Таким образом малыш научится искать альтернативные методы разрешения конфликтов и увидит, что в ряде случаев они более действенны.

7 Ты заслуживаешь хорошего обращения Эту мысль донести просто: нужно демонстрировать ее на собственном примере. Для начала проявляйте уважение к ребенку – он должен чувствовать себя значимым. Не оставляйте конфликты, которые возникают вокруг него, без внимания – защищайте его не только от взрослых, которые слишком строги и несправедливы, но и от других детей, попутно объясняя им, что и почему они делают неправильно.

8 Ты можешь попробовать разобраться сам, но я рядом Когда ребенок уже понимает, чего он достоин и на что вправе рассчитывать, он может пытаться решать свои проблемы самостоятельно. Вместе с тем не стоит отказывать ему во внимании, если с какими-то вопросами он все же обращается к вам. Вполне возможно, что ему просто нужно обсудить свое решение, а не просить вас сделать все вместо него.

9 Защищай свои границы Дети часто перенимают родительский стиль общения не только с другими людьми, но и внутри семьи. Если ими помыкают родители, эта же модель подчинения и спокойного бесправного принятия происходящего сохранится в отношении со сверстниками. Научитесь уважать ребенка и доверять ему, позаботьтесь о том, чтобы в доме царило спокойствие, а конфликты решались мирным путем, без повышения голоса.

10 Твое поведение должно быть более достойным Некоторые родители учат детей, что называется, давать сдачи, например, дразниться или обзываться в ответ. Это неправильно, так как только еще сильнее раззадоривает задиру и может привести к более решительным действиям с его стороны. Лучше объяснить ребенку, что подобное поведение является недостойным, поэтому и расстраиваться из-за него не стоит.

11 Настройся на хорошее Некоторые родители предпочитают с детства внушать, что мир может быть сложным, опасным, жестоким. Они пытаются уберечь ребенка от будущих разочарований, а в действительности развивают в нем страх. Научите его не зацикливаться на мелких неприятностях – две минуты назад другой малыш случайно толкнул его, а еще через такое же время и он сам, пробегая мимо, нечаянно может задеть кого-то. Ребенку важна такая картина мира, где зло – это всего лишь вкрапления в огромном количестве добра.