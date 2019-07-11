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Иммунитет ребенка: меры профилактики заболеваний

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Иммунитет ребенка: меры профилактики заболеваний
12:44 Сегодня Телеграф ihappymama.ru Фото: pixabay.com

Что делать, чтобы ребенок меньше болел: мнение врачей.

  • 1

    Питание

    Еда не просто питает наш организм и придает силы. Она непосредственно влияет на наше здоровье и помогает бороться с вирусами и бактериями. Поэтому рацион ребенка должен основываться на принципах здорового питания и включать разнообразные продукты. Особенно стоит обратить внимание на овощи, фрукты (цитрусовые, хурма, клюква), цельнозерновые каши, рыбу, кисломолочные продукты, квашенную капусту, отвар шиповника или имбиря с медом, зеленый чай, орехи. Если ребенок заболел, то из меню лучше убрать жареные блюда, масло, сыр и жирный бульон.

    Витамины лучше применять в виде овощей, ягод и фруктов, чем в виде аптечных пилюль. Например, роль витамина С в борьбе с ОРВИ и гриппом считается недоказанной, а переизбыток некоторых витаминов может навредить здоровью.

  • 2

    Режим дня

    Существует мнение, что ребенок должен все время быть чем-то занят для своей же пользы. Но не берется во внимание, что дети тоже устают, страдают от стрессов, нехватки сна и отдыха. В режиме дня ребенка обязательно должно быть время для полноценного сна, прогулок и свободных игр. Не стоит всем этим жертвовать ради развивающих или дополнительных занятий. Правильно выстроенный режим дня будет иметь долгосрочную пользу для здоровья ребенка. Например, во время сна вырабатывается мелатонин, который необходим для поддержки здоровья иммунитета. А во время прогулок на свежем воздухе ребенок получает драгоценный витамин D.

  • 3

    Свежий воздух

    Прогулки ребенка на улице критически важны для его здоровья. В идеале детям полезна жизнь в селе, на ферме, регулярные выезды в лес, каникулы на море. В общем, чем дальше от грязного городского воздуха, тем лучше. Но в любом случае, полезно гулять в любую погоду, а не сидеть в квартире. Не стоит запрещать ребенку бегать по лужам, возиться в грязи, играть с песком. Умеренный контакт с грязью полезен для профилактики аллергии. И, наоборот, тщательная стерилизация среды, исключения контакта с животными считаются главными причинами появления аллергических реакций.

  • 4

    Закаливание

    Для ребенка закаливание - это не обязательно обливание холодной водой на морозе. Прежде всего, к закаливанию относят: прогулки в любую погоду; одежда по погоде. Нельзя кутать детей; хождение босиком как дома, так и на улице; контрастный душ. Можно начинать со ступней и постепенно переходить к обливанию всего тела; употребление холодных напитков и мороженого; физическая активность. Речь не о профессиональном спорте, а скорее о создании среды, которая даст ребенку возможность для выхода его энергии: спорткомплекс дома, спортивный кружок, танцы, активные прогулки на улице, где можно бегать и др.; создание в доме оптимальной температуры - 18-22 °C, сон с открытой форточкой даже зимой, частое проветривание, вытирание пыли, увлажнение.

  • 5

    Гигиенические процедуры

    Ребенок должен контактировать с разными микроорганизмами для укрепления своего иммунитета. Поэтому нет нужды все время протирать руки ребенка антибактериальными салфетками, не рекомендуется использовать антибактериальное мыло и выгонять из дома кота и собаку.

    Но это не значит, что антисанитария полезна. Здесь важно соблюсти умеренный подход.

    Какие гигиенические процедуры особенно важны: мытье рук перед едой, после посещений туалета, транспорта, во время сезона ОРВИ; промывание носа физраствором.

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Ребенок, Лечение, Иммунитет, Профилактика.
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