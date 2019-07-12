Правдивые курьезы о материнстве в забавных комиксах: иллюстратор "Debi and Bebi" Одной молодой маме удалось найти время на рисование: она делает это в автобусах и другом транспорте. Эта девушка, которая известна в сети как иллюстратор под ником “Debi and Bebi“, рисует честные комиксы о беременности, кормлении грудью, материнстве и отцовстве.