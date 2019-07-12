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Пятница, 12.07.2019
Правдивые курьезы о материнстве в забавных комиксах: иллюстратор "Debi and Bebi"
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Правдивые курьезы о материнстве в забавных комиксах: иллюстратор "Debi and Bebi"

Одной молодой маме удалось найти время на рисование: она делает это в автобусах и другом транспорте. Эта девушка, которая известна в сети как иллюстратор под ником “Debi and Bebi“, рисует честные комиксы о беременности, кормлении грудью, материнстве и отцовстве.
ihappymama.ru
Фото: Instagram
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Беременность, Комиксы, Отцовство, Материнство, Иллюстрации, Кормление, Debi and Bebi.
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