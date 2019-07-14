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Послеродовая депрессия: симптомы заболевания и способы лечения

Послеродовая депрессия: симптомы заболевания и способы лечения
11:01 Сегодня Телеграф ihappymama.ru Фото: pixabay.com

Послеродовая депрессия - это последнее, чего ждет родившая женщина.

Обычно она уверена, что будет умиляться своему ребенку и с удовольствием проводить с ним время, но в реальности материнство для нее оборачивается каторгой. Стоит признать, что роды и появление в семье новорожденного малыша всегда несут в себе определенные трудности и требуют время для адаптации. Но в некоторых случаях ситуация ухудшается депрессией мамы, которую часто принимают за усталость, лень или капризы. Мало того, большинство женщин скрывают свои мысли и чувства от близких и боятся признаться самим себе, что что-то идет не так. Все это лишает молодых мам такой необходимой им помощи.

После родов все внимание медиков и семьи будет сосредоточено на младенце. Физическое и психическое состояние мамы отодвигается на второй план. Считается, что женщина вполне способна сама о себе позаботиться. Но каждая шестая мама - не может. У них развивается психическое расстройство, которое известно как послеродовая депрессия.

Депрессия после рождения ребенка - это часто встречающиеся заболевание, которое может возникнуть в любой момент на протяжение первого года жизни ребенка и длится несколько месяцев. Если депрессия никак не лечится, то она может переходит в хроническую форму.

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Послеродовая депрессия лишает женщину душевного спокойствия, радости от общения с малышом и влияет на всю ее жизнь. Маме трудно справляться и с ребенком, и с домом, и со своими мыслями. Депрессия увеличивает риск самоубийства у молодых матерей и даже в некоторых случаях приводит к детоубийству. Кроме того, у матерей в таком состоянии может не сформироваться привязанность к ребенку, а у самого ребенка наблюдаются трудности в развитии.

Что делать с послеродовой депрессией

Существует эффективное лечение от этого заболевания. Но для этого надо признать сам факт, что депрессия есть и обратиться за помощью. Часто этому мешает предубеждение, что материнство - это сплошная радость и подарок небес. Если родившая женщина этого не чувствует, то проблема кроется в ней, значит она - "плохая мать". Надо отойти от этой вредной установки и помнить, что депрессия - это болезнь. А болезнь надо лечить.

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Чтобы преодолеть послеродовую депрессию используют:

  • Помощь психотерапевта. Он может назначить как сеансы психотерапии, так и лечение антидепрессантами. Некоторые лекарства можно совмещать с ГВ. В тяжелых случаях может потребоваться госпитализация.
  • Помощь с ребенком и бытом для мамы. Крайне важно разгрузить женщину от дел, которых она не в состоянии вести.
  • Эмоциональная поддержка для мамы. Необходимо говорить женщине, что она справится, что это болезнь, которую можно вылечить.
  • Также важно избегать самоизоляции, встречаться с другими людьми, близкими, не бояться просить помощи, не замыкаться в себе.

Самопомощь для мамы:

  • Больше гуляйте, уделяйте времени себе и своему здоровью, отдыхайте, просите помощи с ребенком и бытом.
  • Не вините себя, не старайтесь быть идеальной матерью. Таких не существует в природе, а ребенку нужна не самая лучшая мама, а "достаточно хорошая мать".
  • Не закрывайтесь в себе, поговорите с близкими или друзьями. Может помочь и поддержка мам, которые переживают или пережили послеродовую депрессию.

Чем раньше обратиться за помощью и начать лечение, тем депрессия быстрее и эффективнее поддается лечению.

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Лечение, Советы, Симптомы, Мама, Послеродовая депрессия.
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