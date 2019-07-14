Послеродовая депрессия: симптомы заболевания и способы лечения

Обычно она уверена, что будет умиляться своему ребенку и с удовольствием проводить с ним время, но в реальности материнство для нее оборачивается каторгой. Стоит признать, что роды и появление в семье новорожденного малыша всегда несут в себе определенные трудности и требуют время для адаптации. Но в некоторых случаях ситуация ухудшается депрессией мамы, которую часто принимают за усталость, лень или капризы. Мало того, большинство женщин скрывают свои мысли и чувства от близких и боятся признаться самим себе, что что-то идет не так. Все это лишает молодых мам такой необходимой им помощи.
После родов все внимание медиков и семьи будет сосредоточено на младенце. Физическое и психическое состояние мамы отодвигается на второй план. Считается, что женщина вполне способна сама о себе позаботиться. Но каждая шестая мама - не может. У них развивается психическое расстройство, которое известно как послеродовая депрессия.
Депрессия после рождения ребенка - это часто встречающиеся заболевание, которое может возникнуть в любой момент на протяжение первого года жизни ребенка и длится несколько месяцев. Если депрессия никак не лечится, то она может переходит в хроническую форму.
Послеродовая депрессия лишает женщину душевного спокойствия, радости от общения с малышом и влияет на всю ее жизнь. Маме трудно справляться и с ребенком, и с домом, и со своими мыслями. Депрессия увеличивает риск самоубийства у молодых матерей и даже в некоторых случаях приводит к детоубийству. Кроме того, у матерей в таком состоянии может не сформироваться привязанность к ребенку, а у самого ребенка наблюдаются трудности в развитии.
Что делать с послеродовой депрессией
Существует эффективное лечение от этого заболевания. Но для этого надо признать сам факт, что депрессия есть и обратиться за помощью. Часто этому мешает предубеждение, что материнство - это сплошная радость и подарок небес. Если родившая женщина этого не чувствует, то проблема кроется в ней, значит она - "плохая мать". Надо отойти от этой вредной установки и помнить, что депрессия - это болезнь. А болезнь надо лечить.
Чтобы преодолеть послеродовую депрессию используют:
Самопомощь для мамы:
Чем раньше обратиться за помощью и начать лечение, тем депрессия быстрее и эффективнее поддается лечению.