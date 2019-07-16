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Несколько правил мирной жизни с подростком

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Несколько правил мирной жизни с подростком
20:09 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

В наши дни подростки - особая группа людей. Они непредсказуемые, своенравные, талантливые, неуверенные в себе.

  • 1

    Установить границы

    Подростки так устроены, что зачастую хотят забрать себе как можно больше ресурсов и территории, получить различные права и свободу, а все обязанности и работу — свалить на других. Это неправильно и не полезно ни для них, ни для родителей. Для этого нужно вместе установить четкие границы и правила, договориться об обязанностях — тогда не будет обид и недопонимания. Конечно, в каждой семье будут свои порядки.

    Прислушайтесь к себе и ответьте на вопрос: "Что вам комфортно, а что не комфортно в совместной жизни со взрослым ребёнком?"

    "Никогда не бери мою рубашку без разрешения. У тебя есть своя одежда"

    "После 23:00 в доме должна быть тишина. Это моё личное время"

    Спросите у подростка: каких правил не хватает ему?

    "Я не хочу, чтобы кто-нибудь заходил в ванную, когда я моюсь. Даже за полотенцем. Вообще никогда!"

    "Не читай мои уведомления на телефоне, это личное!"

  • 2

    Уважать друг друга

    Тяжелее всего родителям, чей ребёнок, который раньше был "хорошим", вдруг "портится": он больше не слушается, повышает голос, начинает огрызаться, уходит без предупреждения и, кажется, ему нет дела до чувств родителей. Некоторые вздыхают: "И мы такими были. Наверное, это нормально". Это не совсем так. Да, дети отдаляются, это действительно нормально. Но хамства и грубости со стороны подростка быть не должно, как и в любых других отношениях.

    Бывают разные родители. И если мама привыкла обращаться к сыну с детства "Вот! Мы опаздываем в садик из-за твоих соплей!", то она должна быть готова, что повзрослевший сын не станет этого терпеть. Но если вы уважаете своего ребенка с рождения, а тут он начинает пробовать на вас свои силы? Сразу же покажите ему, что это недопустимо и прекратите общение, пока собеседник не поменяет тон и не успокоится. Повзрослевший ребенок отличается от малыша способностью отвечать за свои слова и поступки. И родители, и дети несут ответственность за мир внутри семьи.

  • 3

    Шутить и смеяться

    Подростки действительно ценят чувство юмора. Некоторые напряженные ситуации можно решить с помощью шуток и иронии. Просто будьте собой, уберите излишнюю важность и пафос. Так вы станете ребенку другом, а уровень доверия повысится.

  • 4

    Не манипулировать

    Ребенок всегда смотрит на родителя и перенимает его методы и способ взаимодействия с окружающими. Эти громкие родительские фразы "Да зачем я тебя рожала?" и "Ты меня в могилу сведешь!" со временем превратятся в подростковые "Да зачем я появился на этот свет!" и угрозы о суициде. Не хотите, чтобы ребенок вами манипулировал — не делайте этого сами. Если в семье есть привычка заканчивать громкие ссоры трехдневным бойкотом — от этого хорошо было бы избавиться.

  • 5

    Получать удовольствие от общения

    В семье не будет мира, пока родитель не интересуется подростком, а все разговоры ограничиваются расспросами об оценках в школе и ссорами. Взаимопонимание будет, когда ребенок начнет воспринимать родителя как взрослого друга, с которым можно сходить в кино, обсудить книгу, посмеяться над какой-либо историей и просто говорить, не фильтруя в голове каждое слово. В наши дни разница в возрасте понемногу стирается — взрослые люди и подростки зачастую интересуются одним и тем же.

  • 6

    Размышляем о будущем

    Очень часто конфликты происходят, потому что родители и ребенок по-разному смотрят на его будущее. Это стоит обсуждать вместе, но стоит помнить одно: подростку важна уверенность в том, что он не пропадет, пригодится, будет заниматься чем-то полезным и интересным. Дайте ему понять, на какую помощь и поддержку он может рассчитывать на своём пути.

    Но все эти советы предназначены не для счастливого будущего ребенка. Они для семейного счастливого настоящего, для того, чтобы вам было хорошо вместе.

Дочь-подросток: как рассказать девочке о вопросах взросления

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Ребенок, Советы, Родители, Подросток, Мама и ребенок.
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