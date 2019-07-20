Все лучшее маме: взрослые сыновья воссоздали свои детские фото Братья Лакстон воссоздали старые семейные фотографии в подарок маме. "По щекам у меня текли слезы, я не могла поверить что так быстро бежит время" – так описывает свои чувства мама сыновей Лакстон.