Первый прикорм малыша: рекомендованная схема для родителей

Если малышу исполнилось полгода, то пора вводить первый прикорм.

Начиная с этого возраста, ребенку не достаточно материнского молока или смеси для полноценного рациона. Прикорм важен тем, что это и знакомство с новыми продуктами, и основа для его здоровья в будущем. Как начать этот ответственный этап, согласно современным рекомендациям врачей?

Прикорм надо вводить вовремя, когда сам ребенок готов. Не стоит спешить и вводить его в 4 месяца и раньше, так как кишечник и почки малыша еще к этому не готовы. К тому же это может помешать грудному вскармливанию и получению ребенком необходимого количества молока.

Но и слишком тянуть также нельзя. После 8 месяцев ребенку уже не хватает исключительно материнского молока, но чем старше он становится, тем труднее ему будет решиться на новую пищу.

В разных странах продукты для первого прикорма могут отличаться, но в целом рекомендована такая схема:

1 этап введения прикорма

Первым малышу предлагают овощное пюре. Это должны быть не острые овощи: кабачок, картошка, брокколи, тыква, морковь и т.д. Сначала рекомендуют давать пюре из одного овоща, а начинать с 0,5-1 чайной ложки. Потом можно докормить ребенка грудным молоком/смесью. Если все прошло хорошо, то необязательно растягивать привыкание к продукту на 7-14 дней. Достаточно 2-3 дней. Порцию увеличивают постепенно и приходят к тому, что прикормом заменяют одно кормление.

Чтобы приготовить овощное пюре для грудничка, надо овощ отварить в воде (или на пару) и измельчить с помощью блендера. Во время кормления ребенок должен сидеть, а пищу принимать с ложечки.

С введением прикорма в рационе малыша появляется вода, но стараться давать ее нужно не с бутылочки, а с чашки. Любой вид чая до года не рекомендован.

2 этап прикорма

Второй продукт для малышей - это каши. Лучшими крупами для знакомства считаются кукуруза, рис, гречка. Второе блюдо можно вводить через 1-2 недели после первого.

Крупу замачивают в воде на несколько часов, затем просушивают, перемалывают блендером и варят на воде около 5-6 минут.

Блюдо должно быть комнатной температуры. Допускается разбавление грудным молоком или смесью. Сначала овощи и каши готовят без добавления масла, но постепенно вводят и сливочное, и растительное.

3 этап прикорма

После введения овощного пюре и каш переходят к знакомству с фруктами. Их тоже дают в виде пюре и не с проста после овощей. Иначе ребенок после сладкого вкуса фруктов может отказаться от более пресных, но не менее полезных, овощей.

Из фруктов выбирают сезонные: яблоко, банан, персик, груша. Знакомство начинают с одного фрукта. Его запекают, снимают кожуру, измельчают блендером.

Если введение новых продуктов не вызывает проблем со стулом, сыпь, то можно пробовать делать пюре из нескольких овощей или фруктов.

4 этап прикорма

Теперь пришла пора познакомить малыша с мясом (кролик, индейка, телятина). В мясе содержится белок и железо, которые так необходимы ребенку.

Как приготовить пюре: нарежьте мясо кусочками, потушите его в кастрюле в небольшом количестве воды, остудите и измельчите с помощью блендера.

Это основные продукты для первого прикорма. Если эти этапы пройдены без осложнений в виде сыпи, диареи, запора, то рацион ребенка можно и дальше вводить разнообразные продукты. Нет принципиальной разницы между самостоятельным приготовлением прикорма или пюре из баночек. Родители могут выбрать более удобный для них вариант.