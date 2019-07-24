Учим ребенка засыпать самостоятельно: этапы активности и ритуалы

Чтобы ребенок легко и естественно переходил ко сну, необходимо придерживаться определенного графика активностей.

Независимо от того, сколько периодов сна в сутки существует в данный момент у ребенка, каждый из промежутков бодрствования должен включать в себя несколько этапов.

Активное бодрствование. Этап, который наступает сразу после пробуждения — время для веселья и движения. В этот период хороши занятия, которые помогут ребенку выплеснуть энергию. В это время наш сын посещает бассейн или осваивает новые велосипедные трюки во дворе, а малышка — развлекается на детской площадке и играет в активные игры с другими карапузами.

Спокойное бодрствование. Особенность ребенка в том, что ему необходимо больше времени (от 20 минут до часа), чтобы выйти из фазы возбуждения. Поэтому для естественного перехода ко сну нужно помочь ребенку «затормозиться»: поиграть в тихие игры, почитать. В это время мы с детьми собираем пазлы или мозаику, рисуем, играем кинетическим песком. Когда дети начинают проявлять признаки усталости — зевают или трут глазки, я понимаю: пришла пора переходить к следующему этапу.

Ритуал. Сигнальный маячок для крохи, который сообщит ему, что дальше будет только сон. Такие ритуалы могут быть разными для разных семей (уложить спать игрушку, попрощаться до утра с домашними питомцами), но главное и самое важное для ритуала — одинаковая последовательность действий, повторяющаяся изо дня в день. Необходимое и достаточное время для ритуала — 5—10 минут. Перед дневным сном дочки мы закрываем шторы и укладываем куклу спать: дочка сразу понимает, что после этого уже не будет никакой активности. А перед ночным сном ритуалы для обоих детей отличаются: дочка слушает колыбельную, а мы с сыном обсуждаем все хорошее, что произошло за день, и читаем книги.

Засыпание. Малышу, как и взрослому, требуется время, чтобы погрузиться в сон. В среднем этот период занимает около 20 минут. В комнате в это время должно быть темно и тихо. Очень важно, чтобы ребенок засыпал самостоятельно, и именно там, где он будет спать всю ночь — а не, например, на руках родителей. Это сформирует у него правильную ассоциацию на сон. Дело в том, что сон каждого человека имеет несколько циклов, между которыми происходят микропробуждения.

Микропробуждения. Во время таких пробуждений мы оцениваем окружающую нас обстановку, и если она неизменна — продолжаем спать, не фиксируя в памяти эти моменты. Но когда ребенок, который засыпает на руках родителей, проснется в новых условиях (в кроватке) — то будет требовать таких же действий, чтобы снова уснуть. Для ночных пробуждений дочери этот момент оказался решающим. После выполнения ритуала мы перестали бродить по комнате с ней на руках, а стали укладывать ее в кроватку. Поначалу я или муж сидели рядом, держа малышку за ручку. Спустя некоторое время стали отодвигаться немного дальше — оставаясь в поле зрения, но занимаясь своими делами (например, читая книгу). Дочь очень быстро привыкла к такому режиму, и с тех пор все мы наслаждаемся спокойным сном до самого утра.