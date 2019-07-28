|
|
Поймут только бывалые: забавные комиксы о мамах
Кто-то считает, что быть мамой – легко. Сидишь себе дома, ничего не делаешь, только качаешь малыша на ручках и готовишь ему кашку. И только сами мамы знают, насколько это тяжкий труд. Но кроме сложностей у мам бывают и веселые моменты, понятные только им самим. Сегодня мы подготовили вам жизненные шуточки, которые не оставят вас равнодушными. Правда, знакомо?
Забавные сравнительные снимки блогера из Нидерландов показывают обратную сторону идеальных снимков
Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна в анималистическом стиле (Фото)
Ах, эта свадьба: необычные женихи и невесты, которые явно удивили гостей праздника
Метро - место особое: юморные снимки странных модников в подземке
Невероятные работы скульптора из Румынии (Фото)
Изящные кружевные творения Агнес Херцег (Фото)
Смешные фото из разряда "За секунду до..."
Отборные записи в дневниках, после которых захочется вернуться в школу
Сильные женщины, которые не побоялись пойти против системы
И не стыдно: забавные курьезы экстравагантных людей
Прически 2019: модные тренды школьных укладок для девочек (Фото)
С детьми скучно не бывает: фотодоказательства
"Клуб 27": музыканты, которые ушли из этой жизни слишком рано
Тем временем в: стереотипно-нелепые ситуации, которые присущи самым разным странам
А что, если бы они улыбались: как бы выглядели герои известных картин с улыбкой
Остановите Землю, я сойду: безумные модники из народа
Иногда для создания крутого снимка достаточно мгновения
Педикюр 2019: солнечный желтый нейл-арт (Фото)
Забавные картинки для хорошего настроения
Волшебная Япония на снимках фотографа из Сиднея (Фото)
Маникюр 2019: нежный голубой дизайн ногтей (Фото)
В Бельгии прошел фестиваль живых статуй "Statues en Marche" (Фото)
Потрясающие идеи поделок и полезных вещей из дерева (Фото)
Котята forever: культовые музыкальные обложки с пушистыми героями
Людская смекалка не знает границ: забавные фотодоказательства