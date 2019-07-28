Поймут только бывалые: забавные комиксы о мамах Кто-то считает, что быть мамой – легко. Сидишь себе дома, ничего не делаешь, только качаешь малыша на ручках и готовишь ему кашку. И только сами мамы знают, насколько это тяжкий труд. Но кроме сложностей у мам бывают и веселые моменты, понятные только им самим. Сегодня мы подготовили вам жизненные шуточки, которые не оставят вас равнодушными. Правда, знакомо?