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Воскресенье, 28.07.2019
Поймут только бывалые: забавные комиксы о мамах
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Поймут только бывалые: забавные комиксы о мамах

Кто-то считает, что быть мамой – легко. Сидишь себе дома, ничего не делаешь, только качаешь малыша на ручках и готовишь ему кашку. И только сами мамы знают, насколько это тяжкий труд. Но кроме сложностей у мам бывают и веселые моменты, понятные только им самим. Сегодня мы подготовили вам жизненные шуточки, которые не оставят вас равнодушными. Правда, знакомо?
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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