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Вторник, 30.07.2019
Милее некуда: невероятно нежный проект фотографа из Лондона (Фото)
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Милее некуда: невероятно нежный проект фотографа из Лондона (Фото)

Суята Сетиа (Sujata Setia) — фотограф из Лондона, занимается преимущественно семейной и детской съемкой. Ей 35 лет, и ее имя уже не раз засветилось в популярных зарубежных СМИ. Один из проектов Суяты посвящен связи между маленькими детьми (часто новорожденными) и животными. Фотограф пытается поймать тот момент, когда ребенок и питомец становятся одним целым, как будто они лучшие друзья.
Фото: bigpicture.ru
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Дети, Ребенок, Снимки, Фотограф, Суята Сетиа, Sujata Setia.
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