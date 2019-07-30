Милее некуда: невероятно нежный проект фотографа из Лондона (Фото) Суята Сетиа (Sujata Setia) — фотограф из Лондона, занимается преимущественно семейной и детской съемкой. Ей 35 лет, и ее имя уже не раз засветилось в популярных зарубежных СМИ. Один из проектов Суяты посвящен связи между маленькими детьми (часто новорожденными) и животными. Фотограф пытается поймать тот момент, когда ребенок и питомец становятся одним целым, как будто они лучшие друзья.