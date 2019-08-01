Всемирная неделя грудного вскармливания: нежные снимки мамочек с их малышами (Фото) Каждый год с 1 по 7 августа мир отмечает Всемирную неделю грудного вскармливания. Неделю придумали, чтобы проинформировать всех на свете, что кормить грудью — полезно (и приятно). Мюнхенский фотограф Тэмми Николь говорит, что, снимая кормящих матерей с их младенцами, она ощущает всякий раз нечто необыкновенное — особую связь мам с их детками. Вашему вниманию подборка лучших фотографий Тэмми Николь.