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Четверг, 01.08.2019
Всемирная неделя грудного вскармливания: нежные снимки мамочек с их малышами (Фото)
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Всемирная неделя грудного вскармливания: нежные снимки мамочек с их малышами (Фото)

Каждый год с 1 по 7 августа мир отмечает Всемирную неделю грудного вскармливания. Неделю придумали, чтобы проинформировать всех на свете, что кормить грудью — полезно (и приятно). Мюнхенский фотограф Тэмми Николь говорит, что, снимая кормящих матерей с их младенцами, она ощущает всякий раз нечто необыкновенное — особую связь мам с их детками. Вашему вниманию подборка лучших фотографий Тэмми Николь.
Фото: bigpicture.ru
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Дети, Ребенок, Мама, Кормящие мамы, Неделя грудного вскармливания, Тэмми Николь.
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