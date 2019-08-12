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Одежда для будущих мам: на что нужно обратить внимание

Одежда для будущих мам: на что нужно обратить внимание
22:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Период беременности связан с физиологическими и гормональными изменениями в организме женщины.

Но даже в эту пору представительницы прекрасного пола не перестают думать о таком важном аспекте как свой внешний вид. Скорее даже наоборот – им хочется выглядеть естественно, женственно и красиво. Будущие мамы тщательно подбирают одежду, выбирают сочетания, которые наилучшим образом подходят им на данном этапе жизни. Но сделать хороший выбор порой бывает очень непросто.

Специальная одежда лучше обычной

Многие женщины в положении продолжают носить обычную одежду. Это случается по различным причинам. Кто-то не хочет тратить лишние средства на вещи, кому-то просто не нравится одежда, которую предлагают производители. Существует проблема выбора. Тем не менее, есть бренды, которые могут предложить качественную и очень стильную одежду для беременных. Такие вещи не только дают необходимый уровень комфорта и удобства, но также и абсолютно естественно смотрятся.

Специальная одежда для беременных шьется с учетом физиологических особенностей будущей мамы. Пошив происходит без грубых швов, а в качестве материала используются приятные и экологические чистые ткани. К тому же специальная одежда нередко содержит «секреты», которые упрощают процесс кормления. Модели разрабатываются так, чтобы женщина могла носить их уже и после родов. То есть происходит экономия денег.

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Советы по выбору

Какую одежду носить беременным? Этот вопрос волнует не только самих мам, но и их близких людей. Естественно, что главный момент – это максимальная степень комфортабельности. Но женщина хочет, чтобы одежда была не только удобной, но и выглядела красиво и привлекательно. Есть несколько советов, которые расскажут о том, как выбрать одежд для беременных правильно:

  • лучшие не выбирать вещи со слишком яркой расцветкой. Они не только делают женщину визуальной больше, но и могут влиять на настроение будущей мамы;
  • если нужно спрятать особенности новой фигуры, то лучше выбирать одежду с узорами или принтами;
  • можно попробовать вещи с большим вырезом, если дама хочет показать свою привлекательность;
  • одежда не должна слишком плотно прилегать или раздражать кожу;
  • лучшие материалы – это хлопок, лен, трикотаж.
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Дети, Беременность, Советы, Мама, Одежда для беременных.
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