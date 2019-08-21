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Какой цвет глаз будет у ребенка

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Какой цвет глаз будет у ребенка
12:02 Сегодня Телеграф ihappymama.ru Фото:pixabay.com

Будущие родители часто стараются представить, каким будет их ребенок, чьи черты лица, способности и таланты он унаследует.

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    Цвет глаз новорожденных малышей

    Ребенок рождается с не полностью сформированным зрением. Он может видеть лишь на расстоянии 20-30 сантиметров. Все предметы, которые находятся вдали от новорожденного малыша, он различает с трудом. В первые недели весь мир ребенка буквально сосредотачивается на мамином лице. Но это временное явление, и уже к четырем месяцам зрение приходит в норму. Также малыш не сразу рождается с умением следить за предметами. Этот важный навык постепенно формируется к пяти месяцам, а вместе с ним развивается умение хватать предметы и мелкая моторика. Родителям интересно будет знать и то, что новорожденный малыш видит мир не так, как взрослые, и в плане цвета. Сначала все для него преимущественно черно-белое. Но уже в месяц он будет реагировать на яркие цвета, в три месяца — видеть синий, зеленый, желтый и красный, а в четыре месяца диапазон его цветовосприятия значительно расширяется. Не удивительно, что малышам нравятся яркие погремушки, особенно желтые и красные. Кроме того, яркие цвета развивают у детей способность видеть и различать всю цветовую палитру.

    Когда у новорожденных меняется цвет глаз

    Но не только зрение постепенно формируется у малыша. Цвет его глаз также может измениться. В большинстве случаев, дети рождаются с серовато-мутным или голубоватым цветом глаз из-за того, что в радужке отсутствует пигмент меланин. Если у новорожденного малыша радужка имеет светло-серую окраску, то вероятно глаза его будут иметь светлый цвет, если темно-серую, то скорее всего они станут карими. По мере накопления меланина цвет глаз у малыша может меняться. Чаще всего в 4-6 месяцев становится понятно, какого именно они будут цвета. На то, с каким цветом глаз родится малыш влияет и его национальность. У некоторых народов преобладает темный пигмент глаз и волос, поэтому и малыши сразу рождаются с темной радужкой глаз. Иногда родители с удивлением замечают, что цвет глаз меняется и у детей 5-10 лет. Обычно это не существенные изменения в оттенках. Это нормальный процесс, который говорит о том, что уровень пигмента увеличился.

    Какого цвета будут глаза у ребенка

    У людей бывают разные цвета глаз: карие, голубые, серые, зеленые, синие, янтарные, оливковые, черные. И их всевозможные градации. Самый часто встречающийся цвет глаз — карий. Карими и черными глазами в подавляющем большинстве обладают люди с темной кожей и волосами. Белокожие блондины имеют светлые глаза. Самый редкий цвет — это зеленые глаза. Таким цветом глаз обладают лишь 2% населения земного шара. Традиционно северо-европейские, славянские народы в подавляющем большинстве имеют светлые глаза, но эмиграция внесла свои коррективы и процент людей с карими глазами растет и там.

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Дети, Ребенок, Советы, Глаза, Родители.
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