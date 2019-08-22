Первое слово: почему современные дети начинают позже говорить

Есть несколько факторов, способствующих позднему развитию речи у детей.

Развиваться малышам мешают гаджеты. Если в раннем возрасте ребенок познакомился со смартфоном и планшетом, у него нет необходимости общаться с кем-то. Ведь уже есть друг – гаджет. Эксперты убеждены: для полноценного речевого развития ребенок должен слышать живую речь, видеть мимику и эмоции говорящего.

На речевую деятельность влияет большой информационный поток. В детстве человек не способен определить значение поступающей информации. Для ребенка любой звук – это шум: беседа родителей, работающий телевизор, телефон, звуки музыки и так далее.

Влияние могут оказать осложнения во время беременности или родов, неблагоприятные факторы в период внутриутробного развития малыша.

Для полноценного и правильного речевого развития эксперты рекомендуют:

во время общения с ребенком отключать все источники информации: так малышу будет легче понять значение предметов и действий;

проговаривать четко слова;

комментировать то, что делаете;

читать ребенку книги, объяснять, что изображено на картинках;

посещать логопеда.

Если родители – носители разных языков, ребенок не понимает, почему один и тот же предмет называют различными словами. Ситуацию усугубляет частая смена мест жительства.