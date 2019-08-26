ТОП-5 советов, которые помогут вырастить счастливого ребенка

Пять правил для родителей от топ-спикеров международной конференции IDEC

В начале августа в Киеве состоялось главное образовательное событие года для учителей и родителей - конференция IDEC: Education NOW, которая каждый год путешествует по миру. Столица Украины принимала конференцию впервые за 26 лет существования этого мероприятия. Ответ на вопрос, как вырастить счастливого и успешного ребенка, искали почти 800 участников из 25 стран, в том числе 45 звезд мирового образования.

"Перемены в образовании в интересах ребенка неотвратимы, - отметила на открытии конференции министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. - Они коснутся всех школ, а не только тех, где директора и учителя иногда идут против правил, чтобы развивать демократическое образование. Важно, чтобы этим благом - демократическим образованием - могли сегодня пользоваться все семьи, чтобы у каждого ребенка был шанс развивать свой талант и свою личность".

Во время конференции звездные спикеры IDEC рассказали о том, почему пришло время отказаться от "образовательных фабрик", почему желание все контролировать - это зло, а воспитание кошельком - путь в никуда, и почему школа должна быть местом для беседы.

Отказаться от "образовательных фабрик"

"Мы созданы разными, непохожими и уникальными, - напоминает Яков Гехт (Израиль), педагог, основатель сети демократических школ и конференции IDEC, советник шести министров образования Израиля. - Но в индустриальную эпоху, когда люди научились строить фабрики и за короткий промежуток времени изготавливать много одинаковых вещей, кто-то задумался: зачем нам столько разных людей? Построим для них фабрику, пусть станут одинаковыми. И назовем ее школой. Идея проста: соберем в "коробке" людей одного возраста, составим для них одинаковый учебный план, пусть проходят его все одновременно с тем же учителем. Цель традиционного образования - сравнять всех людей. Цель демократического образования - помочь каждому ребенку найти свою уникальность. Время отказаться от "образовательных фабрик", позволить ребенку формировать свой учебный план и выбирать, что изучать".

Предоставить ребенку свободу действий

"В 2021-м школа Summerhill отметит 100 лет со дня основания. Кто бы мог подумать? Безумной идее доверять детям, которая пришла в голову одному шотландцу, уже почти столетие, - рассказывает Генри Редхед (Великая Британия), внук создателя легендарной демократической школы Summerhill и один из руководителей этой школы сегодня. - Наши студенты создают правила школы и сами выбирают, как провести свой день. Почти за сто лет работы мы убедились на собственном опыте: если убрать принуждение "делай, потому что так надо" и уберечь ребенка от нашего желания причинить добро, можно вырастить личность, которая стремится к исследованию и пониманию, чего она хочет и почему хочет. И которая осознает свою свободу и умеет жить с ней - нести ответственность за свой выбор".

Не "воспитывать кошельком"

"Некоторые родители платят ребенку за выполненное домашнее задание, помощь по дому или примерное поведение в школе. Это хорошая идея, если цель - развить в ребенке корысть и поиск выгоды во всем. Однако представьте: если иссякнет ресурс, вы просто не сможете договориться, - объясняет Паата Амонашвили (Грузия), педагог, психолог, президент Международного центра гуманной педагогики. - Деньги не воспитают в ребенке сочувствия, любви и заботы об окружающих. Все это можно познать только благодаря атмосфере искренности, внимания и поддержки, которой родители окутывают детей. В таком случае при любых обстоятельствах рядом с вами будет единомышленник, соратник и друг - ваш ребенок".

Не пытаться выбрать будущее ребенка вместо него

"Меня часто спрашивают, как заставить ребенка готовиться к экзаменам, - говорит Дима Зицер (Россия), педагог, блогер, спикер TED, глава альтернативной школы "Апельсин" и Института неформального образования. - Я не знаю. Но есть встречный вопрос: а кто дал вам право заставлять, побуждать или решать что-то за ребенка? Не связывайте успех с оценками. Помните, что ни один экзамен не помешает вашему ребенку добиться своей цели. Единственное, что может помешать, - отсутствие родительской поддержки. Например, моя дочь "провалила" ЕГЭ (русский аналог ЗНО. - Ред.) по математике. Вместо того чтобы корить себя и ставить крест на своей жизни, она поступила в американскую театральную школу. Да, в мире есть профессии, где не нужна математика. Через некоторое время, чтобы лучше понимать персонажей, дочь захотела изучать психологию. Оказалось, что без ЕГЭ по математике ее не возьмут в вуз. Чем закончилась история? За две недели дочь подготовилась и набрала проходной балл. Так бывает, когда человек понимает, зачем ей нужен тот или иной экзамен".

Отказаться от желания все контролировать

"Сегодня все чаще можно услышать слово VUCA. Оно состоит из первых букв английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность), - рассказывает Ирэна Пранскевичюте (Литва), консультант системных трансформаций, эксперт в исследованиях Еврокомиссии. - Единственная возможность для родителей и учителей сосуществовать с VUCA в современном мире - не пытаться все контролировать. Именно из-за этого желания в цепочке "родители-ученики-учителя" мы теряем взаимное доверие, безопасность, открытость и, в конце концов, радость общения. Чтобы этого избежать, нужно учиться видеть и слышать друг друга. День в школе начинается с того, что мы несколько часов вместе с детьми слушаем музыку, которая им сегодня нравится. Это нужно, чтобы избавиться от наших предубеждений и установок, как общаться с детьми, и чтобы мы лучше поняли друг друга и вернули взаимное доверие".