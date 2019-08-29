Детский храп может быть симптомом опасного заболевания

Ученые объяснили, почему родителям стоит беспокоится если их ребенок регулярно храпит во сне.

В каких случаях следует бить тревогу

Научные работники из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе призвали родителей обращать пристальное внимание на явление детского храпа и не игнорировать его в быту. Регулярный храп может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем, утверждают эксперты. Но какой храп считать регулярным.

Исследователи из США пояснили: детский храп – распространенное явление, почти 20% здоровых детей храпят периодически. Когда же стоит волноваться?

"Когда мозг выявляет некую проблему, он пытается компенсировать это корректировкой процесса дыхания, что может вызвать храп", — заявил в связи с этим отоларинголог Дэвид Макинтош.

В свою очередь сотрудники Национального фонда сна в США заявили о том, что регулярный храп у детей может проявляться как следствие респираторной инфекции либо аллергии. Всем храпящим детям важно обследоваться, чтобы отличить явление обычного храпа от синдрома обструктивного апноэ сна, представляющего собой реальную угрозу дли жизни, подчеркнули эти специалисты.

Отметим, что ранее исследователи указывали на наличие связи между частыми случаями храпа у детей и их низкой способностью к обучению.