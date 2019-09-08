Секреты мам: что делать, если ребенок не хочет идти спать

Узнайте, как легко и ненавязчиво уложить ребенка спать.

Как уложить ребенка спать? С этой проблемой сталкивается огромное количество родителей. Ребенок капризничает, ребенок постоянно спорит, и совершенно игнорирует попытки его уложить,

Возможно, вы испробовали уйму способов (даже и медикаментозных – настойки на травах и т.п) но все ваши попытки разбиваются о слезные скалы плачущего малыша.

Вот несколько советов, как же отправить маленького карапуза спать.

Для начала нужно сделать немного подготовительных шагов. Сходите с ребенком в магазин и пусть малыш сам сможет выбрать и купить пижаму. Взяв небольшую ответственность за это, он отнесется ко сну более серьезно.

Первое правило – Любовь. Помните – это ваш малыш, ему, как и вам, неспокойно, и лишнее давление может только усугубить состояние малыша.

Второе правило - Терпение. Все мы были детьми, когда то такие проблемы были и с вами, ну а если не было таких проблем, тогда отнеситесь к этому как к особенностям ребенка.

Третье правило, одно из главных. Всегда надо искать причину в себе. Все ли вы сделали для ребенка, что бы его отход ко сну был максимально удобным для него. Сыт ребенок, не мучает ли его желание сходить в туалет, возможно, он просто переутомился, и отсутствие сна вызвано чрезмерной усталостью? Задайте все вопросы себе, а потом уже думайте, как же угомонить вашего спиногрызика.

Далее следует создать ритуал засыпания. Используя НЛП, создать якорь. В процессе определенных последовательных действий, возникает конечный итог.

Для примера. Вы легко поужинали, затем вы немного поиграли в спокойную игру, затем вы помыли ребенка, почитали 10 минут сказку, и потом уже убедительно сказали, что пришло время спать.

На выработку привычки уходит 21 день в среднем, то есть, три недели упорного труда, должны минимизировать все отрицательные проблемы отхода ко сну вашего чада.