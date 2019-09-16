Парацетамол во время беременности: чем может быть опасен

Популярный препарат, который принимает будущая мать, может впоследствии вызвать гиперактивность и проблемы с вниманием у ее детей.

Исследование, опубликованное в журнале Paediatric and Perinatal Epidemiology, раскрывает связь между поведенческими расстройствами детей в возрасте от шести месяцев до одиннадцати лет и приемом парацетамола в середине срока беременности. Ученые рассмотрели выборку из 14 тысяч школьников, которые обучались в школах Бристоля в 1990-е годы, используя данные опросников, а также школьные документы. Исследователей интересовали данные тестов дошкольного развития, тестов IQ, показателей памяти и темперамента.

Матери 43 % детей, отобранных для исследования, при опросе, проведенном на седьмом месяце срока беременности, отмечали, что в течение предыдущих трех месяцев принимали парацетамол хотя бы изредка. После рождения у таких детей была выше вероятность развития гиперактивности, формирования проблем со вниманием, а также других разновидностей "трудного поведения", которые не были обусловлены приемом лекарств или социальными факторами.

Также стоит отметить, что мальчики были гораздо более подвержены негативным эффектам приема парацетамола, нежели девочки. Однако у обоих полов ко времени окончания начальной школы эти эффекты исчезали.

"Наши данные дополняют ряд [более ранних] результатов, касающихся доказательства вероятных негативных последствий приема парацетамола во время беременности, таких как развитие астмы или проблемы c поведением у детей", — комментирует ведущий автор исследования, кавалер Ордена Британской империи, профессор Джейн Голдинг. Кстати, именно она была главным автором исследования бристольских школьников, данные которого были взяты для нового исследования.

Голдинг дополняет, что результаты исследования должны быть проверены и подтверждены другими работами в этой области. "Было бы также интересно выяснить, наблюдаются ли проблемы с поведением у тех детей старшего возраста и взрослых, чья мать [во время беременности] принимала парацетамол".