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Парацетамол во время беременности: чем может быть опасен

Парацетамол во время беременности: чем может быть опасен
22:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Популярный препарат, который принимает будущая мать, может впоследствии вызвать гиперактивность и проблемы с вниманием у ее детей.

Исследование, опубликованное в журнале Paediatric and Perinatal Epidemiology, раскрывает связь между поведенческими расстройствами детей в возрасте от шести месяцев до одиннадцати лет и приемом парацетамола в середине срока беременности. Ученые рассмотрели выборку из 14 тысяч школьников, которые обучались в школах Бристоля в 1990-е годы, используя данные опросников, а также школьные документы. Исследователей интересовали данные тестов дошкольного развития, тестов IQ, показателей памяти и темперамента.

Матери 43 % детей, отобранных для исследования, при опросе, проведенном на седьмом месяце срока беременности, отмечали, что в течение предыдущих трех месяцев принимали парацетамол хотя бы изредка. После рождения у таких детей была выше вероятность развития гиперактивности, формирования проблем со вниманием, а также других разновидностей "трудного поведения", которые не были обусловлены приемом лекарств или социальными факторами.

Также стоит отметить, что мальчики были гораздо более подвержены негативным эффектам приема парацетамола, нежели девочки. Однако у обоих полов ко времени окончания начальной школы эти эффекты исчезали.

"Наши данные дополняют ряд [более ранних] результатов, касающихся доказательства вероятных негативных последствий приема парацетамола во время беременности, таких как развитие астмы или проблемы c поведением у детей", — комментирует ведущий автор исследования, кавалер Ордена Британской империи, профессор Джейн Голдинг. Кстати, именно она была главным автором исследования бристольских школьников, данные которого были взяты для нового исследования.

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Голдинг дополняет, что результаты исследования должны быть проверены и подтверждены другими работами в этой области. "Было бы также интересно выяснить, наблюдаются ли проблемы с поведением у тех детей старшего возраста и взрослых, чья мать [во время беременности] принимала парацетамол".

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Беременность, Вред, Парацетамол, Мама и ребенок.
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